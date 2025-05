Mor el conductor d'una furgoneta a Òdena en una sortida de via

El conductor d'una furgoneta ha mort aquest diumenge a la tarda en una sortida de via a l'A-2 a Òdena (Anoia). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el vehicle ha sortit de la carretera al punt quilomètric 557 per causes que s'estan investigant i ha bolcat.

Arran de l'accident, ha mort el conductor i un passatger ha ingressat a l'Hospital de Bellvitge en estat greu. És la víctima mortal número 55 a les carreteres catalanes enguany. Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident a les 14.14 hores.

S'han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i tres unitats terrestres i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per atendre l'accident.