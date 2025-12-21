Mor la periodista d'investigació de les clavegueres de l'Estat Patricia López

La periodista Patricia López ha mort aquest diumenge 21 de desembre. López, que havia estat diagnosticada de càncer, era coneguda per la seva tasca en el periodisme d'investigació, en concret pel documental Las Cloacas de Interior, fet en col·laboració amb Carlos Enrique Bayo. Durant la tarda, les mostres de condol s'han fet patents a les xarxes socials. Un dels primers ha estat el company de professió Alfonso Loaiza i també el polític de Podem Pablo Iglesias.
Iglesias ha destacat la professionalitat de López i la seva aportació al periodisme d'investigació de l'estat espanyol. "Patricia López és història del periodisme de recerca a Espanya. En una professió que premia com poques la connivència amb el poder, Patricia es va atrevir a assenyalar els caps de la màfia", ha expressat a través d'X.
El documental Las Cloacas de Interior parla sobre la tasca del Ministeri d'Interior a l'hora subministrar als mitjans informes que no són oficials per tacar la imatge i ensorrar els rivals polítics. Aquesta peça audiovisual va haver d'afrontar traves legals i va rebre acusacions de delicte de revelació de secrets, unes acusacions que, finalment, es van desestimar. El 2017 va rebre el Premi de la Dignitat, que reconeix a persones i organitzacions que defensen la dignitat, la memòria històrica i la justícia social.
Del 2014 al 2022 va exercir com a periodista d’investigació al Diario Público i, paral·lelament, entre els anys 2017 i 2020, va col·laborar amb el programa Tras la pista de Telemadrid. També va dirigir el projecte Grupo Crónica Libre, amb seu a Madrid, un mitjà de comunicació va néixer amb la voluntat de ser un projecte pioner format íntegrament per un accionariat de dones.