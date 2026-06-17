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Societat

Mor Salvador del Rey Guanter, referent del dret laboral

  • Salvador del Rey Gunter, advocat -

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Publicat el 17 de juny de 2026 a les 10:48

Mor Salvador del Rey Guanter, referent del dret laboral del país i un dels advocats més prestigiosos del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Des de l'ICAB lamenten la mort del reputat advocat i el defineixen com un "prestigiós catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social" d'ESADE.

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