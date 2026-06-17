Mor Salvador del Rey Guanter, referent del dret laboral del país i un dels advocats més prestigiosos del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Des de l'ICAB lamenten la mort del reputat advocat i el defineixen com un "prestigiós catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social" d'ESADE.\r\n\r\n\r\n⚫️Des de l'ICAB lamentem el traspàs de Salvador del Rey Guanter, prestigiós catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social a @EsadeLawSchool, tot un referent en Dret Laboral i advocat en exercici de l'@ICABarcelona i ICAM. EPD. https://t.co/UkroPb03re\r\n— ICAB · Advocacia Barcelona (@ICABarcelona) June 16, 2026\r\n