Mor un cavall a la Trobada Nacional dels Tres Tombs a Barcelona

Un cavall ha mort fulminat aquest dissabte en plena cavalcada per la Trobada Nacional dels Tres Tombs a Barcelona per motius que encara es desconeixen, però que podrien ser un infart o un cop de calor. Els veterinaris de la Generalitat presents a la rua que representa la tradició arriera del transport i moviment de mercaderies no han pogut fer més que certificar la defunció, alhora que s'hi han traslladat unitats dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana.

La desfilada no s'ha aturat, tot i que el president dels Tres Tombs a Catalunya, Andreu Bernadàs, ha explicat a Betevé que s'han suprimit les benediccions amb animals. El cavall mort tenia vuit anys i havia estat criat a Cerdanyola del Vallès, i ha perdut la vida quan la rua acabava de començar mentre traslladava l’estendard de Sant Antoni, el patró dels animals.

La trobada ha acollit els 95 pobles que formen part de la Federació Catalana dels Tres Tombs amb una cavalcada amb més de 70 carruatges, 200 cavalls i 600 traginers, tal com ha informat l'Ajuntament de Barcelona. En una demostració de patrimoni cultural, descriu el consistori, ha representat la tradició arriera del transport i moviment de mercaderies que fins al 1900 van moure el món.