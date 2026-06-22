Mor un motorista en un accident amb un cotxe a Lloret de Mar

Un motorista ha mort aquest dilluns 22 de juny a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. El sinistre s'ha produït cap a les 15:15 hores a l'avinguda de les Alegries, a tocar de la carretera C-63, segons han informat fonts municipals.\r\n\r\nSegons les primeres investigacions, el cotxe s'hauria incorporat cap a Can Vió quan la motocicleta, que circulava pel voral avançant altres vehicles, ha impactat contra el lateral de l'automòbil. A conseqüència del xoc, el motorista ha col·lidit contra una mitjana i ha acabat caient sobre un arbust, on ha mort.\r\n\r\nFins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Policia Local, dues dotacions dels Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra. El conductor del cotxe ha resultat il·lès i ha donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues. La víctima era veïna de la urbanització Aiguaviva Parc de Vidreres. Les causes de l'accident continuen sota investigació.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl jutge manté la presó provisional pel pare investigat per maltractar el seu nadó\r\n\r\n