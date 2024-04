Morad ingressa a la presó de Brians 2

Un dels cantants catalans més internacionals, Morad, ha ingressat a presó. Segons ha avançat El Caso i han confirmat fonts penitenciàries a l'ACN, el raper és a Brians 2 per complir una condemna de sis mesos per un delicte de trànsit. En concret, per delictes contra la seguretat del trànsit i conduir sense carnet. Després de diversos episodis que el van enfrontar a la justícia i a la policia, Morad ha acabat entrant a presó per qüestions relacionades amb la circulació i no pas per les altres, de les quals es va lliurar després d'arribar a acords.

A finals de febrer, l'artista -un dels catalans més escoltats a nivell internacional, al costat de Bad Gyal, Aitana i Rosalia- va acceptar una pena de presó de dos anys per uns incidents durant la gravació d'un videoclip a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van ocórrer el 2021, després que la fiscalia arribés a demanar fins a set anys de condemna per incitació a desordres públics i atemptat agreujat amb instrument perillós.

Llavors, la defensa de Morad i la fiscalia van arribar a un acord i van descartar la celebració del judici. El cantant va abonar 2.400 euros en concepte de responsabilitat civil i això li va suposar l'aplicació d'un atenuant molt qualificat de reparació del dany. La quantitat corresponia als danys que van patir sis vehicles de la Guàrdia Urbana, contra els quals diversos individus van llançar ous i pedres.

Morad, nascut el 1999 a l'Hospitalet de Llobregat, és un dels artistes més mediàtics del panorama estatal i català des del 2019. Amb l'estrena del seu àlbum M.D.L.R va fer el salt a la fama i des de llavors ha arrasat a les principals plataformes d'escolta, com Spotify, YouTube, iTunes i Amazon Music.