El temps d'aquest diumenge: l'onada de calor s'intensifica i deixa quasi 30 comarques en alerta

L'onada de calor viurà aquest diumenge la segona jornada. I una mala notícia: les temperatures encara pujaran més i els valors de 40 ºC es poden estendre a bona part del país. De fet, el Meteocat ha actualitzat l'avís i ha deixat en alerta una trentena de comarques.

L'onada de calor no només afecta Ponent i l'interior de l'Ebre

Aquest dissabte s'ha tancat amb les temperatures més altes del que portem d'any. No només s'ha superat per primera vegada el llindar dels 41 ºC, sinó que puntualment s'ha arribat a fregar els 43.

Tot apunta que per diumenge els valors de 40 i 41 ºC no es limitaran només a comarques com la Ribera d'Ebre, el Priorat i l'Alt Empordà. També es poden registrar a Ponent, altres punts de l'interior de les Terres de l'Ebre, però també a les comarques de Girona i a punts de la Catalunya Central.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor intensa



➡️ Dg. 8:00 h a dl. 20:00 h

➡️Llindar que es pot superar: Calor intensa

➡️Grau de perill màxim🟠 3/6

*Hora local (h) = TU + 2 pic.twitter.com/GIVfbzEImX — Meteocat (@meteocat) June 28, 2025

En aquest sentit, cada vegada queda més clar que l'onada de calor -tècnicament es produeix quan durant tres dies s'encadenen temperatures extremes- acabarà afectant bona part del país, excepte alguns punts de l'interior i del Pirineu.

Un mínim de tres nits de molt maldormir

Ja fa dies que Barcelona encadena nits tòrrides, quan la mínima no baixa dels 25 ºC. Tanmateix, a partir d'aquesta matinada la situació s'intensificarà. Els termòmetres no baixaran d'aquest llindar en moltes poblacions de la costa central i de la Costa Brava, però en les zones més càlides -especialment al centre de la capital catalana i punts de l'Empordà- no es descarta que es quedin poc per sota dels 30 ºC. De moment, el Meteocat ha emès un avís de calor nocturna per a les pròximes tres nits.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill(#avisosSMP) per calor nocturna



➡ Dg. de 02:00 h a dt. 08:00 h

➡ Llindar que es pot superar: calor nocturna intensa

➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6

* Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/zqXKij6snk — Meteocat (@meteocat) June 28, 2025

Quines poblacions ja han superat els 40 ºC?

Arribar als 40 ºC, fins fa no gaire, era poc habitual a Catalunya i menys abans del juliol. Aquest juny -que podria convertir-se en el més càlid d'ençà que hi ha registres- ja acumula cinc dies amb almenys un observatori del Meteocat per sobre d'aquest llindar. Tot apunta, de fet, que acabaran sent set i que l'inici del juliol no trencarà aquesta tendència. En aquesta taula es poden consultar per municipi o comarca totes les superacions.