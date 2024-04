Falsa alarma per un possible paquet explosiu a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han tallat la tarda d'aquest dijous diversos carrers al voltant de la intersecció de l'avinguda Paral·lel amb Aldana després de detectar una bossa "sospitosa" davant una entitat financera. La policia catalana ha activat els Tedax, que han determinat finalment que no hi havia perill.

L'operació s'ha desplegat arran de l'avís d'un testimoni que ha explicat que ha trobat una bossa "que feia soroll" a l'entrada del banc, segons ha avançat El Caso. Finalment, però, tot ha quedat en un ensurt i només ha calgut lamentar algunes retencions.