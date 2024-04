Què és el neuroma de Morton, la malaltia que pateix Letícia al peu?

La monarca espanyola Letícia pateix des de fa temps una malaltia al peu que perjudica la seva quotidianitat a l'hora de caminar. En els últims dies se l'ha tornat a veure asseguda, també en un acte on ha coincidit amb Frenkie de Jong, en una imatge que ja fa anys que les càmeres i els focus van captar, especialment a la desfilada del 12 d'octubre del 2022.

La dona de Felip VI pateix el neuroma de Morton, una malaltia crònica que pot arribar a ser molt dolorosa i que afecta el metatars, la zona dels cinc ossos llargs del peu. De manera més freqüent, se sol trobar entre el tercer i el quart dit del peu. Com es produeix? No queda clar encara quina és la causa concreta perquè aparegui aquest mal, que és un tumor benigne no cancerós en un dels nervis del peu.

Ara bé, els plantejaments dels experts relata que el neuroma de Morton es produeix com una resposta a la irritació, la pressió o les lesions d'un dels nervis que condueixen als dits dels peus. Com es pot detectar? No es nota cap forma anòmala a nivell extern, però a l'hora de caminar es pot sentir com si es trepitgés una bala de manera constant.



Les persones que pateixen aquest mal solen estar entre els 30 i els 60 anys, edat que encaixa amb Letícia, que en té 51. Segons expliquen des del portal especialitzat Mayo Clinic, moltes persones se senten alleugerides en començar a fer servir sabates amb talons més baixos i amb una puntera més àmplia.

A vegades són necessàries certes injeccions de corticoesteroides o fer una cirurgia per intentar disminuir el dolor. La monarca espanyola, però, encara sol fer ús de tacons llargs tot i la malaltia.