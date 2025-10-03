Nova campanya de missatges que es fan passar per bancs per robar diners

Has rebut un missatge del teu banc amb un moviment de diners en el teu compte? Alerta, perquè pot ser part de la nova campanya de missatges de text fraudulents que suplanten la identitat de diferents entitats bancàries per robar diners. Els missatges alerten d’un moviment sospitós d’una quantitat molt elevada de diners en el compte bancari i proporcionen un codi i un número de telèfon perquè la víctima hi contacti en cas de no reconèixer l’operació i l'aturi.
En concret, els SMS inclouen frases com “Para la transferència puntual de XXXXX EUR y cuenta de destino ES*XXXX, utiliza el código XXXXX. NUNCA lo compartas. Si no reconoces llame al XXXXXXXXX”. En cas que l’usuari truqui a aquest telèfon, primer sent una locució automatitzada que simula ser del banc i, posteriorment, és atès per una persona que s’identifica com a membre del departament de seguretat de l’entitat financera. L’interlocutor adverteix falsament l’usuari que s’han detectat moviments sospitosos en el seu compte bancari.
En realitat, es tracta d’un engany per espantar l’usuari i que aquest segueixi les instruccions del ciberdelinqüent. Indica a la víctima que ha de realitzar determinades accions des de l’aplicació oficial o l’àrea client de la web de l’entitat bancària. I finalment, aconsegueix enganyar i convèncer la víctima per transferir els seus diners a un suposat "compte de suport de seguretat". Aquest compte és dels delinqüents i la víctima perd tots els diners que hi envia.
Aquest tipus de missatges poden estar inclosos en el mateix fil d’SMS reals del teu banc perquè els ciberestafadors fan servir tècniques per manipular el remitent. Per això, cal extremar les precaucions i desconfiar sempre d’aquests missatges. Si has rebut un SMS amb aquestes característiques, esborra'l i mai truquis al telèfon que hi apareix per cancel·lar l’operació.