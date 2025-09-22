L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta sobre una nova ciberestafa de missatges falsos que es fan passar per l’asseguradora Línia Directa per enganyar les víctimes i robar dades personals. En concret, el missatge indica que s’ha reservat un servei de grua amb una data i hora concretes i ofereix enllaços per consultar i fer seguiment del servei.
Els enllaços redirigeixen a una pàgina web fraudulenta que imita el disseny de Línia Directa i demana introduir dades com el DNI de l’usuari i la matrícula del vehicle. Aquesta tècnica és freqüent entre els ciberdelinqüents, ja que la majoria de gent fa clic en l'enllaç i, com no saben distingir si el web és oficial o fraudulent, introdueixen les seves dades personals.
Aquesta estratègia funciona perquè busca generar confusió i s'aprofita de la urgència que generen aquests missatges per aconseguir que l’usuari faci clic als enllaços, sense verificar el remitent del missatge. L’objectiu és robar les dades personals per cometre altres fraus o vendre-les al mercat negre.
Consells per evitar una estafa
Des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya es recomana revisar bé qui envia els missatges, no clicar en cap enllaç sense confirmar abans l'adreça URL i no confiar en cap missatge ni número de telèfon que et demana qualsevol dada de manera urgent i en un temps limitat. I, sobretot, si hi ha qualsevol dubte sobre el contingut o l'emissor del missatge, sempre és preferible consultar amb la plataforma original o buscar en Internet casos similars de possible estafa.