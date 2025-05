Òmnium veu el Pacte per la Llengua com un «primer pas», tot i que «insuficient»

Òmnium Cultural creu que el Pacte Nacional per la Llengua que se signarà aquest dimarts en defensa del català és "encara insuficient". Tot i això, el considera "un primer pas" per "deixar de gestionar la situació de la llengua amb pedaços i respostes reactives". En un comunicat de l'entitat difós aquest mateix dimarts, crida a "articular grans majories per aconseguir la normalització plena del català en tots els àmbits de la societat" i lamenta que el document no hagi aconseguit l'aval de les principals forces polítiques, ja que tant Junts com la CUP no el subscriuran.

Òmnium també ha advertit que les mesures anunciades al Pacte i la dotació pressupostària que hi preveu el Govern no són suficients i "caldrà revisar-les", per la qual cosa ha avisat que fiscalitzaran la seva aplicació. Així mateix, alerten que acceptar la "intromissió judicial per imposar el castellà a les aules" i "qualsevol pretensió de desmuntar el model d'escola catalana" suposarà un incompliment "greu" de l'acord.