Parlon, sobre l'atropellament a Cornellà: "veurem quines mesures s'han de prendre per evitar que es produeixi" de nou

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que les conclusions a les quals s'arribi durant la investigació sobre l'atropellament a Cornellà abans del partit entre l'Espanyol i el FC Barcelona permetran aplicar mesures perquè no es repeteixin fets similars. "Les conclusions a les que s'arribi durant la investigació seran les que determinaran què va fallar durant el dispositiu. S'haurà de veure en el futur quines mesures s'han de prendre per evitar que es produeixin circumstàncies com aquesta", ha remarcat. Alhora, ha recordat que les competències de mobilitat en els partits de l'Espanyol són compartides amb l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Així mateix, ha dit que l'atestat dels Mossos d'Esquadra ja està en mans de la justícia.