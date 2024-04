Pòdcast | No pensis en viure a la gran ciutat

Alguna vegada t’has parat a pensar com és la ciutat que habites? I els carrers pels quals passeges? O, fins i tot, la distribució de la teva casa? Al capítol de l’Elefant d’avui el gravem des de Barcelona, una ciutat plena d’edificis alts, amb balcons estrets, ocupats en gran majoria pels aires condicionats. Hi ha poca construcció baixa, poques cases. Contra més nova és la construcció, més grisa és, també més recte. Els carrers de la ciutat tenen poc espai per caminar, hi ha motos que ocupen les calçades i les carreteres són amples perquè puguin circular el màxim de vehicles possibles. Hi ha soroll.

Així és com sona el centre de Barcelona, però no queda lluny d’altres ciutats de Catalunya i del món. La majoria de les ciutats són avui ubicacions amb alta densitat de població i intensitat de ritmes. I és que en els darrers 6.000 anys d’història aproximadament, l’urbanisme ha transformat els entorns habitats del planeta. La majoria de la població avui dia viu a les ciutats. Tot i que la història de les urbs és més aviat recent, comparat amb la de la nostra espècie, és innegable que ha estat definitiva per configurar i organitzar les societats, i també la forma de vida humana.

L’arquitectura de les nostres ciutats cobreix les nostres necessitats? En parlem a la nova entrega del pòdcast l'«Elefant». Ho fem acompanyades de la Núria Moliner, arquitecta, divulgadora i presentadora del programa de 3Cat d’Animals Arquitectes. També de l’Eva Franch i Gilabert, arquitecta, comissària i crítica amb seu a Barcelona, Praga i Nova York. Exdirectora de l'Associació d'Arquitectura de Londres i de la Storefront for Art and Architecture a Nova York i co-fundadora i directora artística de Model, el festival d’arquitectura de Barcelona. Així mateix hem volgut comptar amb les veus de l’Erik Harley, divulgador i expert en Estudis Urbans, la Carlota de Gispert, arquitecta de l’estudi Cierto Estudio encarregat del pla urbanístic “Superilles Barcelona” i “Illa de Glòries” i de l’Ignasi Cuadern Campanals de l’estudi d’arquitectura Cuadern Campanals, el qual té un projecte molt interessant sobre blocs de construcció fets amb pellofa d'arròs del Delta.

