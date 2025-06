Dues incidències afecten la circulació ferroviària aquest dilluns al matí. D'una banda, una incidència a la infraestructura obliga a circular per via única entre Vilafranca del Penedès i la Granada i això afecta la circulació de l'R4. Els trens d'aquesta línia poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut en aproximar-se al tram afectat. D'altra banda, també circulen per via única els trens entre les estacions de Castellbisbal i Rubí Vallhonrat, afectant l'R8.