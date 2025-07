Protecció Civil no registra incidències per les pluges però recorda que l'alerta continua vigent

Les primeres pluges que han afectat Catalunya aquesta nit i matinada no han provocat incidències destacables, segons ha explicat a Catalunya Ràdio la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. En concret, ha dit que aquest divendres es van rebre uns 39 avisos.

Tot i això, ha recordat que l'alerta per pluges intenses, que poden arribar localment als 40 litres per metre quadrat, continua vigent. Així, ha indicat que després d'una primera tongada de pluges que han entrat al país procedent de l'Aragó, s'espera que al llarg del dia les precipitacions "vagin travessant" Catalunya de sud a nord i d'oest a est. Per això, ha demanat extremar la prudència i la vigilància.

Soler ha dit que les precipitacions no seran generalitzades, però sí que en els punts on caiguin poden provocar acumulacions d'aigua. D'altra banda, ha indicat que no hi ha cap limitació d'activitats, però ha explicat que estan vigilant per si en algun moment s'ha de fer algun avís a la ciutadania.