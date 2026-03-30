Protesta veïnal coincidint amb el centenari de l'obertura del Park Güell

Una trentena d'entitats de l'entorn del Park Güell de Barcelona han convocat una protesta veïnal a dos quarts de set de la tarda del 26 d'abril a la rambla Mercedes per contraprogramar l'acte organitzat per l'Ajuntament per commemorar el centenari de l'obertura al públic de l'espai. Les entitats veïnals consideren aquesta celebració "contradictòria" si es té en compte que el recinte dissenyat per Antoni Gaudí "és un espai privatitzat i destinat al turisme des del 2013". Els convocants de la protesta critiquen que el consistori presenti l'esdeveniment com a "sopar popular" i consideren que la festa "oculta" la privatització de l'espai "per a la majoria de la ciutat" des que es va decidir cobrar entrada per accedir-hi.\r\n