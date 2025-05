Quatre de cada deu menors de 30 anys encara viuen amb els pares perquè no poden marxar de casa

El Consell General d’Arquitectura Tècnica d’Espanya (CGATE) ha alertat aquest dimecres que hi ha un “punt de ruptura” generacional en el mercat de l’habitatge, que no dona solucions pels joves, amb el 40% dels menors de 30 anys encara vivint amb els seus pares o familiars per impossibilitat d’emancipar-se. La II edició del Baròmetre de l’Habitatge a Espanya, presentat en el marc del saló Construmat, adverteix que només 1 de cada 3 joves menors de 35 anys tenen un habitatge propi. A més, asseguren que un 36% dels joves van necessitar ajuda econòmica de pares o familiars per poder emancipar-se, sigui en modalitat de lloguer o compra. La problemàtica de l'habitatge està agreujant la salut mental del 60% dels joves que se senten sols.