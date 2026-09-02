Què sabem i què no del nadó mort en un edifici de la Mina

Els Mossos d'Esquadra han trobat un nadó mort en un edifici del barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Segons apunten fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), l'han localitzat aquest dimecres al migdia dins una bossa de plàstic. A hores d'ara no ha transcendit més informació sobre què ha pogut propiciar la mort del nadó. Què en sabem i què no dels tràgics fets de la Mina?
Les informacions policials apunten que han localitzat el cos sense vida del recent nascut al migdia, entre la una i les dues, quan una persona ha alertat de la presència d'una bossa de plàstic plena de sang al replà de l'escala d'un bloc de pisos del carrer Llevant, al barri de la Mina. D'acord amb les primeres informacions dels Mossos, en aquests moments encara es desconeix l'edat de la víctima. A partir de la troballa s'ha activat el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i la comitiva judicial.
Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, tenen oberta una investigació per esclarir els fets. Segons informa El Caso, la policia catalana està intentant identificar i localitzar els pares de la criatura per esclarir si vivia a l'edifici on s'ha localitzat el cadàver. També esperen els resultats proves forenses que es facin al cadàver per tal d'esclarir quant temps portava mort abans de la troballa i quines n'han estat les causes.
Un nadó desaparegut al Montsià
Aquest dimecres, també es busca un nadó desaparegut al Montsià. Des de fa diversos dies, els Mossos inspeccionen un habitatge de Santa Bàrbara per veure si en troben les possibles restes de l'infant. Segons ha pogut saber l'ACN, l'avi del menor ha presentat una denúncia per la desaparició del petit.
L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major del municipi del Montsià, està precintat des d'aquest cap de setmana després que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts i la resta malnodrits. Per ara no s'ha trobat cap resta humana. Els Mossos investiguen la relació que puguin tenir els pares del menor amb la seva suposada desaparició.