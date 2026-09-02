Troben un nadó mort dins d’una bossa de plàstic al replà d'un edifici de la Mina

Els Mossos d'esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins una bossa de plàstic, a Sant Adrià de Besòs, segons ha avançat Metròpoli i han confirmat a l'ACN fonts policials. Els fets han tingut lloc aquest dimecres al migdia, entre les 13 hores i les 14 hores, quan una persona ha alertat de la presència d'una bossa de plàstic plena de sang al replà de l'escala d'un bloc de pisos del carrer Llevant, al barri de la Mina.
Els agents que han atès el servei s'hi ha trobat el cos sense vida de l'infant, l'edat del qual no ha transcendit. A partir de la troballa s'ha activat el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i la comitiva judicial. Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, tenen oberta una investigació per esclarir els fets.
Un nadó desaparegut al Montsià
Aquest dimecres, també es busca un nadó desaparegut al Montsià. Des de fa diversos dies, els Mossos inspeccionen un habitatge de Santa Bàrbara per veure si en troben les possibles restes de l'infant. Segons ha pogut saber l'ACN, l'avi del menor ha presentat una denúncia per la desaparició del petit.
L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major del municipi del Montsià, està precintat des d'aquest cap de setmana després que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts i la resta malnodrits. Per ara no s'ha trobat cap resta humana. Els Mossos investiguen la relació que puguin tenir els pares del menor amb la seva suposada desaparició.