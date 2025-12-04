Quina és la nova paraula de l'any? Vota-la

La votació per escollir el neologisme guanyador de la paraula de l’any ja ha començat. L’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el TERMCAT i 3Cat impulsen la dotzena edició d’aquesta campanya que pretén acostar la llengua als parlants i a la realitat social del català.
El públic pot votar des del 2 de desembre fins al 16 de desembre al web de 3Cat, els resultats es faran públics el dia 17 d'aquest mes. Les institucions organitzadores escullen els neologismes candidats tenint en compte l’ús social que han tingut durant l’any entre els catalanoparlants.
Un neologisme és una unitat lèxica de nova incorporació a la llengua creada a partir de les regles de formació de mots o manllevada a un altre idioma. Per tant, les candidates són paraules que no estan acceptades des del punt de vista lexicogràfic. La paraula guanyadora, però, serà analitzada per l’IEC amb l’objectiu d’incorporar-la al diccionari normatiu.
Quins són els candidats al Neologisme de l’any?
1. crisi climàtica f.
Impacte ambiental, social i econòmic greu provocat pel canvi climàtic.
2. dejuni intermitent m.
Pauta alimentària en què s'alternen intervals de dejuni amb períodes d'ingestió d'aliments i s'estableix quan es pot menjar però no quins aliments, que se segueix habitualment amb finalitats de regulació metabòlica o de control del pes corporal.
3. gazià / gaziana m. i f.
Habitant de Gaza.
4. IA f.
Disciplina científica i tecnològica que s'ocupa de crear sistemes informàtics amb competències equiparables a les humanes en aspectes com ara la visió, el reconeixement del llenguatge, la capacitat de raonament i la capacitat d'aprenentatge.
5. influenciador / influenciadora m. i f.
Persona que té la capacitat d’influir en les opinions, decisions o comportaments del públic mitjançant la seva presència i activitat a les plataformes digitals, especialment a les xarxes socials.
6. matxa m.
Te verd japonès en pols que s'obté de les fulles de plantes cultivades temporalment a l'ombra, que produeix una infusió molt refrescant, amb un contingut de teïna elevat i amb un gust intens, lleugerament amargant però amb un punt de dolçor.
7. neurodivergent m. i f. i adj.
Persona que presenta una manera de pensar, percebre, sentir o aprendre que difereix dels patrons estadísticament prototípics de la població, resultat de la diversitat natural del funcionament neurològic del cervell.
8. queer adj.
Que no subscriu la divisió binària tradicional dels gèneres i rebutja d'identificar-se amb un home o amb una dona o amb una orientació sexual específica.
9. salut mental f.
Estat d'equilibri psíquic en què la persona és capaç d'usar les seves habilitats cognitives i emocionals, viure en societat i satisfer adequadament les demandes de la vida quotidiana.
10. vespreig m.
Activitat social que consisteix a sortir abans de la nit amb amics o companys, generalment al vespre, en bars, terrasses o altres espais d'oci, per compartir tapes, copes, música i conversa.
Quins han estat els neologismes de l’any, fins ara?
Les onze edicions han premiat com a neologisme de l’any paraules que, avui en dia, formen part del vocabulari quotidià dels catalanoparlants. Coronavirus va ser la paraula escollida l'any 2020, seguida de negacionisme (2021), birra (2022), tiet/a i viralitzar (2023) i dana (2024).