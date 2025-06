Connectar el Garraf amb el Maresme amb tren i sense passar per Barcelona. Aquesta és la proposta del tren orbital que el Govern té sobre la taula per tal de garantir un servei ferroviari a través de la segona corona metropolitana. Actualment, per anar d'un punt a un altre sempre cal passar per Barcelona, ja que la connexió horitzontal és inexistent.

Amb el nou tren orbital projectat, la nova línia ferroviària tindria parada a Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró unint així les sis capitals de les comarques de la segona corona: el Garraf, amb l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, l'Oriental i el Maresme.

En total 120 quilòmetres de recorregut en tren dels quals la meitat ja estan construïts. El recorregut total seria de dues hores i tindria 39 parades -18 de les quals de nova construcció- i una dotzena d'intercanviadors amb Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Es calcula que el nombre de viatgers diaris estaria al voltant dels 96.000 i el pressupost fer-se realitat rondarà els quatre milions d'euros.

En aquest sentit, el Govern pretén així descongestionar la xarxa ferroviària actual, minimitzar la dependència amb la ciutat de Barcelona, o dinamitzar l’economia, el desenvolupament urbanístic i social de les ciutats mitjanes de la perifèria barcelonina.

Línia de tren orbital a la segona corona metropolitana.

Aquesta proposta ferroviària ha de ser l'alternativa al transport per carretera, que actualment és el més utilitzat per moure's entre aquestes ciutats, ja que el trajecte és substancialment més curt en temps i quilòmetres. De fet, es preveu que part d'aquest trànsit quedi absorbit per la nova autovia B-40 entre Abrera i Terrassa i que tindrà la seva continuïtat fins a Sabadell amb la Ronda Nord.

Connectar un milió d'habitants

Després de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'anomenada segona corona metropolitana aplega més d'un milió d'habitants entre les seves principals ciutats. Segons les últimes dades de l'Idescat referents al 2024, els set municipis que es beneficiarien del tren orbital sumen 784.959 habitants però tren donaria servei a un total de 27 municipis.

Vilanova i la Geltrú (Garraf): 70.293 habitants

Tots els municipis que es beneficiarien del tren orbital: