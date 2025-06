El Govern i els Comuns pacten estudiar noves línies ferroviàries i ampliar les places residencials

Govern i Comuns continuen avançant en les negociacions per arribar a un acord per a l’aprovació del tercer suplement de crèdit, de 469 milions d’euros, que ha de rebre el vistiplau dimecres que ve al Ple del Parlament. Avui ha estat el torn de les noves línies ferroviàries i les places residencials.

Les dues parts han acordat iniciar l’estudi de diverses línies ferroviàries, com l’Orbital Ferroviària, que ha d’unir ciutats de la segona corona metropolitana, de Mataró a Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona, o l’Eix Transversal Ferroviari, per unir Lleida i Girona, segons ha avançat El Periódico. També s'ha pactat continuar les obres de la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona, i aprovar definitivament l’estudi informatiu de la segona fase.

El pacte també inclou licitar la redacció del projecte executiu del Tren Tram del Bages entre Manresa i Santpedor, i plantejar en el marc del Pla d’infraestructures del transport de Catalunya el desenvolupament de tot el sistema comarcal del tren-tramvia fins a Sallent i Súria, encarregar l’estudi informatiu per al sistema urbà de Girona, i estudiar la connexió entre la Seu d’Urgell i Sant Julià de Lòria, a Andorra.

Noves places de residències

D’altra banda, l’executiu i els Comuns també han arribat a un acord que inclou el compromís del Departament de Drets Socials per construir 3.500 noves places per a atenció a persones grans o amb discapacitat.

S’hi destinaran 2.000 milions, que seran finançats a compte del pressupost prorrogat de la Generalitat i amb fons de l’Institut Català de Finances. Entre altres projectes, l’acord inclou construir la primera residència pública a Sabadell, que hauria d’entrar en funcionament el 2026.

Aquests dos acords se sumen als que ja es van fer públics aquest dissabte entre el Govern i Comuns en el marc de les negociacions per al tercer suplement de crèdit. Les dues parts han tancat un acord en matèria d’habitatge, que, entre altres mesures, inclou la unificació de criteris de les diferents meses d’emergència de Catalunya abans del setembre, així com la posada en marxa d’un “pla de xoc per acabar amb la llista actual de 2.500 famílies”, a través de la compra per tanteig i retracte i la construcció d’allotjament tipus A.