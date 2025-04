Quins són els tipus de productes més perillosos d'Europa i d'on venen?

El Sistema de Seguretat de la Comissió Europea va registrar 4.137 alertes l'any 2024 sobre productes no alimentaris perillosos per a la salut dels ciutadans, una xifra que suposa un nou rècord des que aquesta eina es va posar en marxa l'any 2003. Segons les dades presentades aquest dimecres per l'executiu, l'increment respecte a l'any passat (+21%) demostra la "creixent eficàcia i confiança" en un sistema que les autoritats nacionals utilitzen "cada cop amb més freqüència" per informar de possibles amenaces.

En aquest sentit, els cosmètics -que representen un 36% de les alertes- continuen sent els articles que plantegen més riscos, seguits de les joguines (15%), els electrodomèstics (10%), els vehicles (9%) i els productes químics (6%). Les xifres presentades aquest dimecres posen de manifest el gran salt en el nombre d'alertes durant els últims anys. Les 4.137 d'enguany no només superen les que es van registrar el 2023, sinó que gairebé dupliquen les que es van notificar l'any 2022.

Segons la Comissió, prop de la meitat de les advertències que van traslladar les autoritats nacionals a Brussel·les (49%) feien referència a riscos químics. A continuació apareixen els riscos vinculats a possibles lesions (14%), a danys sobre el medi ambient (8%), ennuegament (7%) i descàrregues elèctriques (7%).

Per altra banda, les dades donades a conèixer aquest dimecres indiquen que un 40% de les alertes es referien a productes procedents de la Xina, un percentatge que cap altre país assoleix. La resta de notificacions afecten països de la Unió Europea i l'Àrea Econòmica Europea -sense tenir en compte Itàlia- (24%), Itàlia (16%) i altres jurisdiccions.

La relació amb la Xina

Precisament sobre la Xina, el comissari per a la Protecció dels Consumidors, Michael McGrath, ha manifestat la voluntat de l'executiu comunitari de "fer un pas més" a l'hora de negociar amb les autoritats xineses i les companyies per adreçar el problema.

Les plataformes de comerç electrònic han crescut en els últims anys i les vendes online han crescut dràsticament. "Arriben 12 milions de paquets cada dia a la Unió Europea, i diverses investigacions revelen que una proporció significativa d'aquests productes incompleixen de forma flagrant els nostres estàndards de seguretat i generen competència deslleial sobre les companyies que compleixen les normes", ha dit McGrath.

En la mateixa línia, McGrath ha recordat que la Comissió Europea manté obertes investigacions sobre plataformes comercials xineses com Shein o Temu, acusades de pràctiques enganyoses i de vendre productes il·legals a la Unió Europea.