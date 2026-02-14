Realment hi ha hagut la «caiguda més gran» de pisos turístics de la història?

Aquesta setmana el Ministeri d'Habitatge ha anunciat que en el darrer any el nombre de pisos turístics ha baixat. A Catalunya, tothom es va fer ressò sobre la quantitat de pisos turístics que havien desaparegut: "Catalunya ha perdut un de cada quatre pisos turístics entre 2020 i 2025". El fet és que la base de dades d'on naixia la informació era de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), d'una secció anomenada "experimental", que defineixen com un espai on "es recullen projectes en desenvolupament que compten amb aspectes innovadors".
Un dels projectes d'aquesta secció treballa per conèixer el nombre d'habitatges d'ús turístic (HUT) arreu d'Espanya i ho fa amb un mètode anomenat scrapping. Amb aquesta tècnica s'aconsegueix recollir de manera periòdica els elements d'un portal web. En el cas de les plataformes de reserves d'allotjament, s'obté la ubicació, el preu, la capacitat, entre altres. L'INE rastreja l'oferta que apareix en les "tres plataformes més utilitzades" i ho aboca en una base de dades. L'ens, davant la consulta de Nació per conèixer amb més precisió quines són les tres plataformes, ha respost que "atès el secret estadístic" no pot facilitar aquesta informació i assegura que són plataformes que operen a l'Estat i a l'estranger.
Segons l'INE, l’agost del 2020, a Catalunya hi havia 63.199 pisos destinats al lloguer turístic. La mateixa font rebaixa aquesta xifra fins als 46.915 a novembre de l’any passat. Però, per altra banda, l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) mostra que el nombre de llicències es contraposen: del 2020 al 2024 es van registrar 18.114 HUT més. I ampliant el prisma cronològic, des del 2015 es van multiplicar per 2,23 el nombre de llicències.
Una metodologia poc sòlida
Un dels detalls que s'han denunciat més a les xarxes ha estat la falta de continuïtat en l'anàlisi de l'INE, ja que pels mesos en què ha anunciat la reducció d'habitatge d'ús turístic, són mesos en els quals no existeixen dades comparables. Mentre que anteriorment, la mostra es recollia els mesos d'agost i febrer, aquest darrer any ho ha fet pels mesos de maig i novembre justificant que "les reserves d'aquest tipus d'allotjament es fa amb mesos d'antelació als períodes més actius de turisme".
Llicències a Catalunya
Les darreres dades publicades per l'Idescat (2024) mostren que a Catalunya hi ha 105.781 llicències de pisos turístics, una xifra que ha escalat sense treva des que hi ha dades (2015). Tot i això, el 2024, segons l'INE hi havia anunciats uns 55.000 allotjaments.
Per demarcacions, Girona es col·loca al capdavant en nombre de llicències, seguida de Tarragona, de Barcelona i Lleida. Tenir llicència no vol dir estrictament que el pis estigui ofert, una mostra és que les dades de l'INE assenyalen que el 2024 a Girona hi havia vora 17.754 anuncis, mentre que l'Idescat informa que hi ha més del doble de llicències (45.873). Barcelona es troba en una situació similar, mentre que l'estadística experimental que ha fet lluir el Ministeri d'Habitatge mostra una tendència a la baixa, el nombre de llicències ha anat a l'alça.
El Barcelonès, on menys han augmentat en nou anys
Al Barcelonès és on han augmentat menys (per 1,12) el nombre de llicències en els nou últims anys: mentre el 2015 n'hi havia 10.114, el 2024, 11.333. En el cantó oposat s'hi troben l'Alt Camp (per 9,33), el Pla d'Urgell (per 9), el Vallès Occidental (per 7,34) i el Baix Llobregat (per 7,29). Mentre que en nombres absoluts, el Baix i Alt Empordà lideren el rànquing amb 18.003 i 17.321 llicències respectivament, seguit del Tarragonès, el Barcelonès, la Selva i el Maresme. En el conjunt del territori català s'ha més que doblat el nombre, passant de 47.242 a 105.781 llicències el 2024.