Retards a l'alta velocitat per una incidència amb un tren al taller de Can Tunis

Els trens de l'alta velocitat registren demores generalitzades per una incidència que s'ha produït a primera hora al taller de Can Tunis i una altra a la infraestructura a l'altura de l'Arboç, segons ha informat Renfe. En concret, a les 6.10 hores s'ha produït la sortida d'eix d'un tren buit (en doble composició) i això afecta l'entrada i sortida de trens d'aquest complex, tot i que sí que poden sortir trens en senzill. Renfe ha assegurat que els viatgers han estat reubicats en trens amb sortida des de Sants. A més, a les 7.05 hores s'ha produït una incidència a la infraestructura a l'altura de l'Arboç que obliga els trens d'alta velocitat a circular amb limitacions de velocitat. Segons Renfe, hi ha retards d'uns 15 minuts. La companyia ha assegurat que s'han activat els equips humans i tècnics per resoldre la incidència.