Retencions quilomètriques a l'AP-7 per un camió bolcat al Papiol que ha tallat fins a sis carrils

L'AP-7 ha registrat retencions quilomètriques al Papiol (Baix Llobregat) a causa d'un camió que ha bolcat a la mitjana mentre circulava en sentit nord i que ha tallat sis carrils de la carretera, tres en cada sentit, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre ha arribat a causar sis quilòmetres de retenció en sentit sud, entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès, mentre que en direcció Girona les cues han estat de fins a cinc quilòmetres, del Papiol a Castellbisbal. Els Bombers han treballat amb sis dotacions en el sinistre. El camió, carregat amb ferralla, ha perdut la càrrega a causa de la bolcada. Poc després de les set de la tarda, l'SCT ha informat de la reobertura de dos carrils en sentit sud.\r\n