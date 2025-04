Revilla considera que el rei emèrit podria recuperar el seu prestigi «portant els diners a Espanya»

L'expresident de Cantàbria Miguel Ángel Revilla ha desitjat poder posar-se d'acord amb el rei emèrit Joan Carles I en persona i "no a través d'advocats", en l'acte de conciliació que se celebrarà el 16 de maig a Santander després que el monarca la setmana passada el denunciés per calúmnies i injúries.



"M'agradaria poder-li dir el que haig d'escriure en llibres", ha afirmat l'expresident càntabre en declaracions aquest dimecres durant la signatura del seu llibre per Sant Jordi. Revilla ha insistit que se sent decebut per Joan Carles I i ha assegurat que la manera de recuperar el seu prestigi seria "portant els diners a Espanya" i lliurant-los a una entitat benèfica. "Els espanyols el perdonaríem, jo el primer", ha acabat.