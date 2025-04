Roben material audiovisual al Trofeu Comte de Godó de Barcelona

Uns lladres s'han endut material audiovisual al Reial Club Tenis de Barcelona aquest dissabte 12 d'abril en el marc de la celebració del Trofeu Comte de Godó, segons ha avançat el diari Ara i han confirmat a l'ACN els Mossos d'Esquadra.

El cos policial ha obert una investigació per determinar els autors del furt i, de moment, no han transcendit dades com el valor del material sostret, per bé que el rotatiu barceloní assegura que podria arribar als 30.000 euros i que pertanyia a la companyia Movistar, encarregada de les retransmissions del torneig.