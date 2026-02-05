Rodalies comença la jornada amb els mateixos serveis i evita fer previsions de “dies o setmanes”

Rodalies ha començat aquest dijous amb el mateix servei que dimecres, segons ha explicat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, des de l'estació de Sants. Des de l'operadora anuncien que es poden produir "algunes afectacions" a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa, però que es treballa per donar la "freqüència de serveis" a l'àmbit de Barcelona. De cara a la vaga de maquinistes convocada per la setmana que ve, Carmona ha dit que es treballa per oferir uns serveis mínims del 33% i del 66% en hora punta, i que es continua negociant per tal de poder "reconduir" la situació i així oferir el "servei més normal possible". Ha descartat, però, fer previsions de si el servei habitual es recuperarà en "dies o setmanes".\r\n