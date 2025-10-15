Rodalies recupera el 100% del servei però registra demores puntuals

Rodalies ofereix el 100% del servei habitual aquesta tarda després de la manifestació ja dissolta als voltants de l'estació de Sants. Tot i així, segons informa Renfe, encara s'acumulen retards puntuals en alguns trens de l'R11 (Sants 14.16 h - Figueres 16.07 h), R13 (Lleida-Pirineus 13.05 h - Estació de França 16.24 h) i R16 (Tortosa 12.08 h - Estació de França 14.54 h) amb demores d'entre 20 i 30 minuts. També registra un retard de 50 minuts un tren de l'RG1 entre l'Hospitalet de Llobregat (11.48h) i Portbou (15.15h).
En canvi, a l'R1, R2, R2 Sud, R2 Nord, R3, R4, R7 i R8 cap tren circula amb un retard superior als 10 minuts, mentre que a la resta de circulacions de l'R13, R14, R15, R16 i R17 no es registra cap incidència. A les Rodalies de Tarragona, a l'RT2 no hi consta cap incidència, i a les de Lleida el servei també es presta amb normalitat a l'RL3 i RL4.
Els Mossos intervenen en la manifestació
La manifestació a les portes de Sants per denunciar el genocidi a Palestina ha obligat els Mossos a dispersar els manifestants que quedaven a l'entorn de l'estació a cops de porra. Els joves s'havien dirigit al parc de l’Espanya Industrial per tornar més tard a la plaça dels Països Catalans per participar en la manifestació de la tarda. La tensió ha començat quan la marxa ha arribat a la plaça Joan Peiró, darrere de l’estació, quan un grup ha atacat un restaurant de menjar ràpid i furgons dels antiavalots s’han activat.
Els joves els han llençat objectes i tanques d’una obra propera, i els vehicles policials han hagut de retrocedir. Els manifestants han intentat irrompre a l’estació i han creuat contenidors i tanques per dificultar el pas dels furgons, que finalment han aconseguit dispersar el gruix de joves.
S’han produït corredisses pels carrers adjacents i més llançaments. Un cordó policial ha blindat en tot moment l’entrada a l’estació. Abans d’arribar a l’estació de Sants, un petit grup també havia atacat un altre restaurant de menjar ràpid al carrer Tarragona.