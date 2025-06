La carretera de la Vallensana, que uneix les ciutats de Badalona i Montcada i Reixac, acumula un conegut historial d'il·legalitats. Es tracta d'una via molt corbada que, com d'altres del país, és punt de concentració de carreres il·legals de cotxes. Ara, però, ha aparegut una moda encara més perillosa i que ha posat en alerta els veïns de la urbanització Bosc d'en Vilaró.

Es tracta de joves que es dediquen a fer salt per sobre de la carretera aprofitant que es troba en una zona plena de muntanyes a la Serralada de la Marina amb una diferència d'altura important a banda i banda de la via. Un dels veïns de la urbanització i testimoni dels fets explica a Nació que diumenge a la tarda va trobar-se com un grup de persones havien tallat la circulació, van desmuntar un guarda-raïl i van improvisar una rampa perquè es fessin els salts.

‼️ Salts en bicicleta per sobre de la carretera: moda perillosa entre Badalona i Montcadahttps://t.co/AtAaDXQTmb pic.twitter.com/jv8Jz6PGOZ — NacióDigital (@naciodigital) June 17, 2025

En un dels vídeos cedits pels veïns, es veu com el ciclista salta la rampa, vol completar l'encreuament de la carretera B-5011, però no ho aconsegueix i acaba caient sobre la mateixa via. Segons ha avançat el Tot Badalona, una persona ha resultat ferida, tot i que per ara no hi ha detalls del seu estat.

El mateix mitjà local ha detallat que els Mossos d'Esquadra han obert una investigació arran de les imatges que corren per les xarxes socials. Els veïns detallen que la pràctica és habitual des de fa uns mesos, que implica menors d'edat, però que la situació ha anat a més en els últims dies.

Nova polèmica a la urbanització Bosc d'en Vilaró

I és que el perill és encara més gran quan tallen la carretera, que habitualment és zona de pas de ciclistes i de tota persona que vol accedir a la urbanització del Bosc d'en Vilaró. La policia catalana ha informat dels fets al Servei Català de Trànsit perquè es tingui en compte de cara a evitar accidents. Per ara, els Mossos d'Esquadra no han rebut cap denúncia.

Cal recordar que aquesta zona sempre ha estat objecte de cert debat entre els termes municipals de Badalona i Montcada. Totes dues ciutats ja treballen per controlar aquestes pràctiques a la zona, segons ha detallat la televisió pública de Badalona. Cal recordar que la urbanització Bosc d'en Vilaró, on hi ha 250 famílies vivint i també segones residències, pertany en un 88% a Montcada i en un 12% a Badalona.