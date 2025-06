Si condueixes amb aquesta peça d'estiu et poden multar

Amb l'arribada de l'estiu, també arriba el sol radiant, les altes temperatures i els complements de roba que ens protegeixen del sol: ulleres, gorres i barrets. Tot i això, hi ha algunes peces que no s'haurien de dur mentre es condueix, un exemple és la gorra. Si es duu aquest complement és possible que hi hagi sanció.

Cal ressaltar que a l'Estat no hi ha cap llista concreta que estableixi quines són les peces que estan prohibides per portar mentre es condueix. Simplement, el Reglament General de Circulació estableix que el conductor ha de mantenir la "llibertat de moviment, una posició adequada i un camp de visió clar".

Per aquesta raó, si un dels elements molesten o impedeixen que el conductor compleixi amb els requisits que exigeix el reglament, aquest podrà ser castigat amb una sanció d'entre 80 i 100 euros. Un clar exemple és quan a l'hivern es multa a gent per portar anoracs o jaquetes grosses.

De la mateixa manera, no existeix cap norma específica que prohibeixi conduir amb xancletes o sandàlies, però portar calçat que no vagi aferrat al peu o es pugui enganxar amb els pedals és motiu de sanció. Amb els barrets passa el mateix, ja que es pot entendre que obstaculitza la visió mentre se circula amb vehicle.

D'igual forma, la gorra pot obstaculitzar la conducció i pot arribar a ser un problema. Per això, es recomana fer-ne ús per protegir-se del sol, però un cop s'és dins del cotxe treure-se-la per evitar multes d'entre 80 i 100 euros. Per aquest motiu, el millor és conduir amb ulleres de sol, sempre que no sigui de nit, i fer ús del para-sol per poder controlar el cotxe amb la màxima seguretat i prudència.