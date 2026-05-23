23 de maig de 2026

Societat

S'incendia un autobús a la C-31 a Badalona

Els bombers han aconseguit controlar el foc i no consten ferits

  • Imatge de la càmera de trànsit del punt de l'accident -

Publicat el 23 de maig de 2026 a les 18:59
Actualitzat el 23 de maig de 2026 a les 19:21

Un autobús s'ha incendiat a la C-31 a Badalona. Els bombers, que han desplaçat 5 dotacions al lloc dels fets, ja han aconseguit controlar l'incendi que, en un primer moment, ha obligat a tallar la via en ambdós sentits de la marxa. Segons informen fonts oficials, els passatgers han pogut sortir i no consten persones ferides

Les autoritats han obert un carril en sentit Barcelona cap a la plaça de les Glòries, però el trànsit continua tallat en sentit Mataró. Segons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha retencions de fins a 3 quilòmetres en direcció Barcelona.

L'autobús incendiat es troba en el carril de la dreta en sentit nord, just abans de la sortida de Badalona sud., i ha provocat una columna de fum negre que es pot veure des de diversos llocs de Barcelona.

 

Hi haurà ampliació.

