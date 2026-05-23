S'incendia un autobús a la C-31 a Badalona

Un autobús s'ha incendiat a la C-31 a Badalona. Els bombers, que han desplaçat 5 dotacions al lloc dels fets, ja han aconseguit controlar l'incendi que, en un primer moment, ha obligat a tallar la via en ambdós sentits de la marxa. Segons informen fonts oficials, els passatgers han pogut sortir i no consten persones ferides. \r\n\r\nLes autoritats han obert un carril en sentit Barcelona cap a la plaça de les Glòries, però el trànsit continua tallat en sentit Mataró. Segons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha retencions de fins a 3 quilòmetres en direcció Barcelona.\r\n\r\nL'autobús incendiat es troba en el carril de la dreta en sentit nord, just abans de la sortida de Badalona sud., i ha provocat una columna de fum negre que es pot veure des de diversos llocs de Barcelona.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n⚫🔥 Els @bombers controlen l’#incendi d’un autocar a la C-31 a Badalona i els @mossos obren un carril en sentit Barcelona cap a la plaça de les Glòries, mentre que en sentit Mataró continua tallat pic.twitter.com/BnkstWHy8B\r\n— Trànsit (@transit) May 23, 2026\r\n\r\n\r\n\r\nHi haurà ampliació.\r\n