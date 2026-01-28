Sis ferits lleus en un incendi en un habitatge a l'Hospitalet de Llobregat

Sis persones van resultar ferides lleus en un incendi en un habitatge a l'Hospitalet de Llobregat aquest dimarts a la nit. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 22.47 hores per un foc en un habitatge de planta baixa i cinc pisos. Va cremar el menjador d'un primer pis. Els veïns van quedar confinats als seus habitatges fins a l'extinció de les flames. El SEM va atendre els sis afectats, que van ser traslladats a l'Hospital General de l'Hospitalet i al Moisès Broggi, i tres d'ells donats d'alta in situ. El SEM va activar cinc ambulàncies i els Bombers sis dotacions.\r\n