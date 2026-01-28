Els científics avancen l'hora al Rellotge del Judici Final: a la humanitat li queden 85 segons

Si el temps que falta perquè la humanitat destrueixi el planeta Terra es pogués expressar en un rellotge analògic i la fi del món fossin les 00 hores, avui les manetes estarien a les 10.35 hores. És a dir, només quedarien 85 segons per a l'apocalipsi. Així ho indica el Rellotge del Judici Final, una eina simbòlica de la Junta de Ciència i Seguretat del Butlletí dels Científics Atòmics per conscienciar sobre les amenaces de les armes nuclears, armes de destrucció massiva, el canvi climàtic, les tecnologies emergents i les malalties.
La nova entrega del butlletí indica un nou avançament de les manetes i la reducció del marge de la humanitat per evitar el col·lapse del planeta, arran de l'avenç del canvi climàtic i l'ús inadequat de la biotecnologia, així com l'amenaça potencial de la intel·ligència artificial (IA). "Fa un any que alertem que el món s'apropa a un desastre global i qualsevol retard en les tasques per revertir aquesta tendència incrementa el risc de catàstrofe", rebla la Junta de Patrocinadors, que inclou vuit premis Nobel.
Concretament, els científics assenyalen Rússia, la Xina i els Estats Units pel gir en les relacions internacionals cap a postulats "cada vegada més agressius, hostils i nacionalistes", en comptes de parar atenció a les seves advertències. "Els acords globals, que han costat tant d'assolir, s'estan ensorrant i això accelera la competència entre grans potències i destrueix la cooperació internacional, clau per reduir els riscos apocalíptics", sentencia el text. A més, veuen amb preocupació les tensions entre l'Índia i el Pakistan, així com els atacs aeris d'Israel i els EUA contra instal·lacions nuclears a l'Iran.
Què és el Rellotge del Judici Final?
El Rellotge del Judici Final, també conegut com a rellotge de l'apocalipsi o de la fi del món, és una eina metafòrica creada el 1947 per la Junta de Ciència i Seguretat del Butlletí dels Científics Atòmics de la Universitat de Chicago, als Estats Units. Fa servir l'analogia de l'espècie humana a minuts de distància de la mitjanit per exemplificar la proximitat de la destrucció de la Terra per culpa de les seves accions.
El Butlletí dels Científics Atòmics és una publicació acadèmica adreçada al públic en general i dedicada a temes relacionats amb la supervivència i el desenvolupament de la humanitat, davant les amenaces de les armes nuclears, armes de destrucció massiva, el canvi climàtic, les tecnologies emergents i les malalties. De periodicitat bimensual, va ser publicat per primera vegada el 1945, com a Bulletin of the Atomic Scientists of Chicago, en ser fundada per membres del Projecte Manhattan, després dels bombardejos atòmics sobre Hiroshima i Nagasaki.
Aquest rellotge ha aparegut a la portada de totes les publicacions del butlletí des de la seva creació i, amb cadascuna, s'ha anat actualitzant. Enguany, en l'edició del gener de 2026, s'han avançat quatre segons, fins als 85 que separen els humans de l'apocalipsi.