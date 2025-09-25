Tallada la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes per una esllavissada

L'R3 es troba tallada entre Ripoll i Ribes de Freser per una esllavissada a prop de Campdevànol, al Ripollès, segons ha informat Protecció Civil. Un tren amb passatgers ha retrocedit cap a l'estació. Els trens d'aquesta línia circulen fora del seu horari habitual amb demores que poden superar els 15 minuts de mitjana, segons ha indicat Renfe. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat.\r\n\r\n\r\n\r\nPosem en prealerta el pla #FERROCAT per una esllavissada que hi ha hagut prop de Campdevànol (Ripollès). La línia R3 ha quedat tallada entre Ripoll i Ribes de Freser, hi ha un tren amb passatgers que ha retrocedit cap a l'estació.#ProteccióCivil pic.twitter.com/8cooIVRKml\r\n— Protecció civil (@emergenciescat) September 25, 2025\r\n\r\n\r\n \r\n