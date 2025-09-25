Tallada la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes per una esllavissada

25 de setembre de 2025

Publicat el 25 de setembre de 2025 a les 09:21
Actualitzat el 25 de setembre de 2025 a les 09:22

L'R3 es troba tallada entre Ripoll i Ribes de Freser per una esllavissada a prop de Campdevànol, al Ripollès, segons ha informat Protecció Civil. Un tren amb passatgers ha retrocedit cap a l'estació. Els trens d'aquesta línia circulen fora del seu horari habitual amb demores que poden superar els 15 minuts de mitjana, segons ha indicat Renfe. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat.

 

