El temps d'aquest dijous 25 de setembre: avís per pluges al litoral

El fred ha vingut per a quedar-se. Aquest dijous al matí predominarà el cel serè, tret del quadrant nord-est on hi haurà núvols. Al llarg del dia són probables alguns ruixats a la costa central, que és possible que localment siguin d'intensitat forta.
De fet, Meteocat ha emès un avís per intensitat moderada de pluges en aquesta zona, en concret, a les comarques del Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat i Garraf. L'avís comença la matinada de dijous a les 02 h i fins divendres a les 02 h.
A la tarda els ruixats es mantindran al litoral central, tot i que la intensitat serà entre feble i moderada i acumularan quantitats de precipitació poc abundants. La cota de neu se situarà al voltant dels 2.200 metres.
Aquest dijous, Barcelona començarà el dia amb uns 16 graus de mínima que s'estiraran fins als 21 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 8 graus de mínima que arribaran als 21 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 8 graus que pujarà fins als 21 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 13 graus que creixeran fins als 25 °C a la tarda.