Un xoc entre dos autobusos a la B-23 a Sant Feliu de Llobregat provoca 14 quilòmetres de retencions

  • Imatge d'arxiu d'una ambulància del SEM -

Publicat el 25 de setembre de 2025 a les 09:13
Actualitzat el 25 de setembre de 2025 a les 09:30

Una topada lateral entre dos autobusos a la B-23 a Sant Feliu de Llobregat en direcció a l'enllaç amb l'A-2 provoca 14 quilòmetres de retencions. L'accident s'ha produït a l'entrada del carril BUS VAO i enmig d'una retenció, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Bombers de la Generalitat estan assistint en el trasllat del passatge a un nou autocar i ell Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès cinc persones. Per altra banda, els Bombers hi treballen amb dues dotacions i assisteixen en el trasllat del passatge a un nou autocar.

Vora les 9:10 s'han retirat els dos autocars sinistrats i a poc a poc es recupera la fluïdesa de la via, tot i que encara hi ha fortes retencions de circulació.

