Un xoc entre dos autobusos a la B-23 a Sant Feliu de Llobregat provoca 14 quilòmetres de retencions

Una topada lateral entre dos autobusos a la B-23 a Sant Feliu de Llobregat en direcció a l'enllaç amb l'A-2 provoca 14 quilòmetres de retencions. L'accident s'ha produït a l'entrada del carril BUS VAO i enmig d'una retenció, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Bombers de la Generalitat estan assistint en el trasllat del passatge a un nou autocar i ell Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès cinc persones. Per altra banda, els Bombers hi treballen amb dues dotacions i assisteixen en el trasllat del passatge a un nou autocar.\r\n\r\n\r\n\r\n🔴 Un topada entre dos autobusos a la B-23 a Sant Feliu cap a l'enllaç amb l'A-2 provoca 14 km de #retencions\r\n\r\nAquest #accident s'ha produït dins el carril BUS VAO habilitat per aquests vehicles i enmig d'una retenció.\r\n\r\nEs prepara ja el traspàs de passatgers. pic.twitter.com/egIwNebMHp\r\n— Trànsit (@transit) September 25, 2025\r\n\r\n\r\nVora les 9:10 s'han retirat els dos autocars sinistrats i a poc a poc es recupera la fluïdesa de la via, tot i que encara hi ha fortes retencions de circulació.\r\n