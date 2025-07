Tallada la ronda del Mig de Barcelona per un cotxe bolcat

La ronda del Mig de Barcelona ha quedat tallada aquest dimarts poc abans de les 9:00 hores a l'altura de la plaça Reina Cristina de l'avinguda Diagonal en sentit l'Hospitalet de Llobregat per un accident amb un cotxe bolcat que ha deixat un ferit lleu. Per causes que encara es desconeixen, un turisme hauria xocat contra el voral i ha bolcat, han informat fonts del consistori barceloní a Europa Press. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat la Guàrdia Urbana, els Bombers de Barcelona i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atès el ferit i han constatat que no hi ha hagut persones atrapades dins del vehicle.