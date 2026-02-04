Tallat el trànsit a la Gran Via (C-31) per un accident amb 7 vehicles implicats

Un accident amb set vehicles implicats obliga a tallar el trànsit a la Gran Via (C-31), a l’altura de Bac de Roda, en direcció entrada a la plaça de les Glòries. Segons fonts municipals, el sinistre ha afectat set vehicles, però no consta cap persona ferida de gravetat. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses unitats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), la Guàrdia Urbana i els Bombers de Barcelona, que treballen per retirar els cotxes. Segons informa Trànsit, s'han desviat els vehicles a la rambla de Prim i hi ha retencions des de Sant Adrià de Besòs.\r\n\r\n\r\n⚫️ S'ha tornat a tallar la C-31 a Barcelona d'entrada a la plaça de les Glòries. Retencions des de Sant Adrià de Besòs.\r\n— Trànsit (@transit) February 4, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n