Tallat el trànsit a la Gran Via (C-31) per un accident amb 7 vehicles implicats

Publicat el 04 de febrer de 2026 a les 18:18
Actualitzat el 04 de febrer de 2026 a les 18:19

Un accident amb set vehicles implicats obliga a tallar el trànsit a la Gran Via (C-31), a l’altura de Bac de Roda, en direcció entrada a la plaça de les Glòries. Segons fonts municipals, el sinistre ha afectat set vehicles, però no consta cap persona ferida de gravetat. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses unitats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), la Guàrdia Urbana i els Bombers de Barcelona, que treballen per retirar els cotxes. Segons informa Trànsit,  s'han desviat els vehicles a la rambla de Prim i hi ha retencions des de Sant Adrià de Besòs.

 

