Tanca un forn centenari de Barcelona, substituït per una fleca francesa

Nou tancament d'un negoci històric de la ciutat de Barcelona. En aquesta ocasió ha estat el Forn Ginebra, amb una història de 100 anys, qui ha anunciat que abaixa la persiana de manera definitiva. De fet, la clausura va ser anunciada fa uns mesos i recentment ha estat substituït per una fleca francesa.

El local, situat al número 226 del carrer València en plena Eixample, va anunciar a finals de 2023 que clausurava, fet que va motivar els agraïments dels clients que diàriament visitaven el negoci. "Us portarem sempre al cor", van compartir els propietaris a través de les xarxes socials.

El motiu darrere del comiat és la jubilació dels propietaris, Cristina Comas i José Ginebra, que han decidit traspassar el local. Com a curiositat, al Forn Ginebra s'hi feia fins tot just fa uns mesos el tercer millor panellet de la capital catalana, tal com va reconèixer un concurs celebrat l'octubre passat.

El nou negoci que ha entrat al local és Baguette Barcelona, que preveu expandir-se a Barcelona amb quatre forns més. El local on hi havia el Forn Ginebra, de 220 metres quadrats, ha estat remodelat per modernitzar-lo. Fins i tot la façana, que s'havia mantingut intacte -excepte reformes puntuals- en 100 anys, té ara una nova aparença. "Us deixem en bones mans", han dit els anteriors propietaris del local.