Tanca un històric col·legi català amb 106 anys d'història

Adeu a un històric centre educatiu del país. El Col·legi Sagrat Cor de Gavà, amb més de 100 anys de trajectòria educativa, tancarà portes a finals d’aquest curs. Així ho ha comunicat la direcció del centre al Departament d’Educació pels problemes econòmics que arrossega des de fa anys.

El centre i l’Ajuntament de Gavà han acordat treballar plegats per donar suport i acompanyament a les famílies per reubicar a tot l’alumnat i assegurar la seva escolarització “amb les màximes garanties”. Amb aquest objectiu, a partir d’aquest dijous i fins al 29 d’abril s’habilitarà un punt d’informació personalitzada per poder fer la preinscripció fora de termini. El consistori recorda que l'oferta educativa existent a Gavà és suficient i de qualitat per poder acollir tot l'alumnat del centre.

El col·legi Sagrat Cor i el Departament d'Educació i FP ja estan coordinant la informació que es farà arribar a totes les famílies, amb tots els detalls necessaris per demanar cita i aclarir qualsevol dubte. El punt d'informació estarà ubicat en dependències municipals i comptarà amb personal tècnic de la Inspecció del Departament d'Educació i de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) de l'Ajuntament de Gavà.