Tanquen vint mesos un accés de l'estació d'FGC de Sarrià per les obres de les línies L9 i L10

Les obres de les línies L9 i L10 del metro de Barcelona obliguen a tancar des d'aquest divendres l'accés del costat de Pau Alcover de l'estació de Sarrià de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Les tasques al voltant de la futura estació del tram central de l'L9 i L10 en aquest punt requeriran el tancament durant vint mesos d'un dels tres accessos a la instal·lació d'FGC.

Els usuaris tindran com a accés alternatiu més proper el del carrer Hort de la Vila i també podran accedir pel de Cardenal Sentmenat. Les obres preveuen construir el vestíbul d'intercanvi i connexió amb l'estació dels FGC, així com la remodelació de l'accés situat en aquest punt, que esdevindrà un accés comú per al servei d'FGC i de la línia L9 del metro. Ja s'ha excavat un 86% dels 73 metres de profunditat del pou. A més, s'està executant la galeria de connexió amb el túnel.