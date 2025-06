Es reobre el trànsit a la nova Via Laietana després de tres anys d'obres

La nova Via Laietana s'ha inaugurat aquest diumenge amb una festa ciutadana en què activitats familiars, música i tallers han ocupat la totalitat de la via des de les 10:30 a les 18 hores, a partir d'aleshores ja quedarà oberta al trànsit en ambdós sentits.

Les obres han durat més de tres anys i han suposat una inversió de 38 milions d'euros. Ara, obra definitivament amb el tram inferior, després que fa dos anys ja s'obrís el superior, situat entre Urquinaona i Antoni Maura, així mateix, el carrer recupera la plena circulació, també en sentit ascendent.

La nova Via Laietana té un carril bici segregat en el sentit de pujada i, en el mateix sentit, el carril per a vehicles quedarà restringit i només hi podrà circular transport públic, veïns, taxis i transportistes. La detecció d'irregularitats es durà a terme amb la instal·lació de càmeres lectores de matrícules. Per altra banda, pel que fa a les voreres, s'han ampliat fins a quatre metres i els carrils per als vehicles ha disminuït de cinc tres: dos de baixada i un de pujada.

Eix cívic i econòmic

Durant la inauguració, la tinenta d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha apuntat que la ciutat "guanya un eix cívic" amb "voreres que conviden a caminar" i "més espais d'estada". La tinenta ha dit que suposa un "tret de sortida" per treballar perquè el carrer sigui un eix econòmic.

Per altra banda, part de la ciutadania de la zona s'ha apropat aquest diumenge a la nova Via Laietana per veure com llueix ara el carrer. Un dels curiosos, ha estat en Francesc, que ha considerat que en general veu amb bons ulls la transformació perquè s'han eliminat carrils de circulació i ampliat les voreres. Ara bé, considera que de vegades no es pensa prou en els barris del voltant i que la transformació tampoc contribuirà a fomentar el comerç de proximitat. "A la Via Laietana no n'hi ha hagut ni n'hi haurà mai", ha dit.