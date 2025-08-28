TMB rectifica i mantindrà el criteri de senyalització del metro després de l'onada de crítiques

Transports Municipals de Barcelona (TMB) es troba al centre de la polèmica després que les xarxes socials s'hagin regirat contra l'anunci d'un canvi de criteri en la senyalització de les parades del Metro. Concretament, va informar aquest dimecres que les icones a l'entrada d'una boca de metro deixarien de mostrar les línies a què donen accés per ordre de proximitat de les andanes i ho passarien a fer per ordre numèric. Aquest dijous, però, TMB ha confirmat a Nació que es tracta d'un "error" i que finalment no s'executarà aquest canvi, tot contradient la comunicació pública que ha aixecat una onada de crítiques.
Comencem pel principi. La polèmica va sorgir quan un usuari de la xarxa del metro de Barcelona va escriure un missatge a l'equip de comunicació de TMB a la xarxa social X queixant-se que els accessos de la parada de Verdaguer porten abans a l'L5 que a l'L4, però que els rètols mostren l'L4 per davant de l'L5. Amb el criteri vigent fins al moment, si a la línia L5 s'accedeix més de pressa que a l'L4, l'ordre de les icones serà aquest a la boca d'entrada al metro.
TMB va respondre que, a partir d'ara, les icones de les línies als cartells de les parades del Metro s'ordenarien numèricament. Tornant a l'exemple anterior: si a la línia L5 s'accedeix més de pressa que a l'L4, tant fa, a la boca del metro sortirà primera l'L4 perquè numèricament està per davant de l'L5. Sobre això, va informar que el canvi encara no s'aplica a totes les parades, sinó que es faria progressivament calgués renovar la senyalització.
La resposta no va agradar als usuaris, que van omplir les xarxes socials de queixes i crítiques en qüestió d'hores. Els comentaris acusen TMB de no pensar en la ciutadania, mentre que alguns usuaris han anat més enllà de la crítica i han decidit tramitar directament una queixa davant l'administració. Ara, però, TMB s'ha fet enrere.
La principal empresa gestora del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona ha informat a Nació que el cartell de la parada de Verdaguer que va generar la polèmica es va canviar "fa temps" i "conté un error en l'ordre de les línies". En aquest sentit, ha assegurat que els accessos de la resta de la xarxa de metro "es mantenen i es mantindran" amb el criteri de fer aparèixer en primer lloc el pictograma de la línia més propera a aquell vestíbul. A més, TMB ha explicat que revisarà la resta d'accessos de tota la xarxa on coincideixen diverses línies per comprovar que no es repeteix aquest error.