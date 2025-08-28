Un canvi al metro de Barcelona aixeca polèmica a les xarxes

El personal de xarxes socials del metro de Barcelona sol tenir un pèl menys feina que el de Rodalies, però ara se li ha generat feina. Un canvi en la senyalització de les estacions ha aixecat polèmica a les xarxes socials fins al punt que alguns usuaris del transport públic es plantegen presentar queixes i reclamacions a Transports Municipals de Barcelona (TMB).
Tot plegat ha sorgit arran de la pregunta d'un usuari al compte TMBinfo d'X (abans Twitter), que és des d'on s'informa amb freqüència dels canvis, els problemes o les obres al metro de la capital catalana i el seu entorn. "Si els dos accessos porten abans a l'L5 com és que només ho poseu en un d’ells i en l’altre poseu primer l'L4?", deia l'usuari, adjuntant una imatge de l'entrada de metro de Verdaguer.
Aquesta persona es refereix a un criteri de senyalització pel qual l'ordre de les icones a l'entrada d'una boca de metro es fa segons la proximitat de la línia. Un exemple molt fàcil: si a la línia L5 s'accedeix més de pressa que a l'L4, l'ordre de les icones serà aquest a la boca d'entrada al metro.
Era el criteri que s'ha seguit històricament al metro de Barcelona i que ajudava els usuaris a saber per quina boca havien d'entrar per arribar més ràpidament a la línia que volien agafar. Però arran del dubte d'aquest usuari, s'ha descobert que el criteri de senyalització ha canviat. I no ha agradat a les xarxes socials.
La resposta de TMB al canvi de senyalització
TMB ha respost que abans les línies es mostraven segons l'ordre en què les trobaves, però que a partir d'ara s'ordenaran numèricament. Tornant a l'exemple anterior: si a la línia L5 s'accedeix més de pressa que a l'L4, tant fa, a la boca del metro sortirà primera l'L4 perquè numèricament està per davant de l'L5. El canvi encara no s'aplica a totes les parades, sinó que es farà progressivament quan es calgui renovar la senyalització.
La resposta no ha agradat gens als usuaris. En qüestió d'hores ja s'acumulen prop de dos centenars de respostes, la majoria criticant la decisió. Els comentaris acusen TMB de no pensar en la ciutadania, mentre que alguns usuaris han anat més enllà de la crítica i han decidit tramitar directament una queixa davant l'administració.