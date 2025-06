La C-65 i la C-31 són les carreteres que concentren més retencions a primera hora de la tarda. En el cas de la primera via hi ha prop de cinc quilòmetres de cues entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro cap a Vidreres. En el cas de la segona carretera hi ha uns quatre quilòmetres de retencions entre Santa Cristina d'Aro i Castell d'Aro en direcció Vidreres.