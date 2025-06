Troben un cadàver en un descampat entre Badalona i Santa Coloma de Gramenet

Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver en un descampat en el límit entre els termes municipals de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, tal com ho ha avançat el Tot Badalona i ho ha confirmat Europa Press. Concretament, el cos sense vida ha aparegut la nit d'aquest diumenge al costat de l'Hospital Esperit Sant.

Segons han explicat fonts policials al mitjà mencionat, no han detectat indicis evidents de criminalitat i treballen amb la hipòtesi principal que es tracti d'una mort sobtada per motius de salut. Ara, els Mossos esperen el resultat de l'autòpsia per confirmar les causes de la defunció.

Hi haurà ampliació.