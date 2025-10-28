28 de octubre de 2025

Societat

Un centenar de joves entreguen cartes al Parlament per reclamar mesures contra l'abandonament escolar

Publicat el 28 d’octubre de 2025 a les 13:53

Estudiants catalans han entregat 135 cartes contra l'abandonament escolar al president del Parlament, Josep Rull, i els membres de la Mesa. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la Fundació Bofill i la Plataforma Zero Abandonament, que pretén denunciar l'elevada taxa d'abandonament que hi ha a Catalunya, situada en el 13,7% i instar el Govern que impulsi un pla de xoc específic per a combatre aquesta problemàtica.

Els escrits recullen testimonis colpidors de nois i noies que, tot i sentir-se "sols i desmotivats", han aconseguit superar les adversitats i seguir estudiant. Els joves han reclamat més suport emocional, beques i una atenció personalitzada que tingui en compte la realitat de cada alumne.

